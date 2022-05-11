Військовий експерт зазначає, що білоруські війська можуть піти в наступ, а ще нові сили ворога на підході із Криму

Військовий експерт зазначає, що білоруські війська можуть піти в наступ, а ще нові сили ворога на підході із Криму

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою - попри успіхи України на Харківщині, ворог масовано тисне на інших напрямках.

Слобожанський і Донецький напрямок залишається найгострішим, за добу було 12 атак, але всі були відбиті, зазначає військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Єдиного марафону".

Ворог не залишає спроб прорвати оборону. «Фактично кожні дві години переходять в атаку», - пояснює експерт.

Окрім того продовжується наступ на «Азовсталь» в Маріуполі, а ось у Харківській області контрнаступальні події. Жданов зазначає, що росіяни намагаються вбити двох зайців - оточити військових і наближаються до кордонів Луганської і Донецької областей.

Також читайте Українські бійці знищили 26350 російських військових і 160 вертольотів: оновлені дані про втрати РФ

Ще Жданов пояснює, що російські війська на Ізюмському напрямку видохнуться, тож Путіну треба буде заповнити паузу і може бути залучені війська Білорусі, які зараз займають оперативні райони поблизу українських кордонів. Про те, що це станеться, експерт оцінює 50 на 50, адже "Лукашенко заявляє в один бік, а війська йдуть в інший".

Щодо Бесарабського напрямку, то експерт підтверджує, що тут на заваді ворогу стали професійні дій українських військових на острові Зміїний. Там було знищено протиповітряний комплекс С-300 ворога, спроби встановити там нового, у ворога не вдається, тож ситуація на Бесарабії залишається контрольованою і відповідно війська в Придністров’ї будуть «сидіти тихо».

Та, за словами експерта, зараз в Криму збирається велика кількість техніки, і певно буде захід до материкової України, яка швидше за все буде розміщення вже в Херсоні.

Олег Жданов описав ситуацію на фронтах станом на початок 77-ої доби війни

Окрім того, Жданов повідомляє, що ракетні обстріли не будуть зменшуватись. Все свідчить про те, що Росія розширює номенклатуру ракет, які застосовують. А це ще радянські запаси, тож не можна оцінити їхню кількість.

Ситуацію може змінити озброєння, яке вже з’являється в Україні від партнерів. Це дозволить перейти в активний захист і створення на Україною певного щиту.

Читайте також:

"Спалахнуть епідемії": від хвороб і нестерпних умов може померти понад 10 тис. маріупольців

В Україні спростили процедуру навчання та отримання посвідчення водія

"Єврокомісії потрібен час": в Офісі президента пояснили, чому поки невідомий термін вступу України до ЄС