Військовий есперт прокоментував суперечливий огляд The Washington Post про стан ЗСУ на сьогодні

Матеріал The Washington Post про нібито незадовільний стан українських військ на сьогодні можна назвати "ІПСОшним чи профнепридатним".

Про це сказав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Я прочитав цей матеріал в оригіналі. Там було десятки абзаців про те, як все погано у Збройних сил України, як вони не можуть здійснювати повноцінного контрнаступу, як не вистачає професійного ресурсу", — сказав огладач.

Ґрунтувалися автори огляду, за словами Коваленка, лише на інтерв’ю названих та не названих осіб, яким "варто довіряти".

"Але найголовніше — це лише один рядок, що повну картину боєздатності Збройних сил України зараз побачити важко. Ось, власне, і все. The Washington Post фактично зняв із себе відповідальність за весь той матеріал, який він опублікував. Журналісти не провели детальної аналітики ситуації в зоні бойових дій і не тільки в зоні бойових дій, а й за її межами. Вони ґрунтувалися на думці”, — додав експерт.

Він повідомив, що натомість росіяни знімають із консервації танки Т-62, відправляють у зону бойових дій БТР 50П 1950-х років, використовують гаубиці 1943-1949 року виробництва.

"Вони (росіяни — ред.) на сьогодні мають такі колосальні втрати в техніці, що не здатні виробляти її для того, щоб компенсувати ці втрати. Вони змушені консервувати радянські запаси та винятково завдяки радянським запасам зараз воювати. Своєю чергою ми отримуємо сучасну техніку. Це багато про що свідчить. Ми технічно, а саме якісно перевершуємо сьогодні супротивника. На жаль, поки що не кількісно. Але в якийсь момент цей перелом настане”, — упевнений Коваленко.

Нагадаємо, видання The Washington Post надає інформацію про те, що ЗСУ зазнали великих втрат, і тепер західні чиновники начебто беруть під сумнів готовність до весняного контрнаступу та звільнення територій від окупантів.

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