Військовий госпіталь Львівщини опублікував перелік потреб для поранених, донорів закликають прийти найближчими днями

Велику кількість постраждалих доправили по різних закладах.

35 загиблих і 134 поранених - над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети. Бомбили росіяни Яворівський полігон, на якому починаючи з 1995 року проходять міжнародні навчання військових України та НАТО.

Про це йдеться в ТСН.

Всіх поранених вже доправили до лікарень. Через велику кількість потерпілих їх довелося розмістити по кількох закладах. Львів'яни одразу почали пропонувати донорство, але наразі, кажуть лікарі, запасів крові достатньо, через те, що у перші дні війни донорів було надзвичайно багато. Усіх бажаючих запрошують до центру крові завтра.

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Про те, що Львівщина в небезпеці стало відомо о пів четвертої ночі. Саме в цей час пролунала повітряна тривога. А близько шостої, коли Львівщина булиа в укритті, пролунали три вибухи, один з них настільки потужний, що спрацювали навіть авто сигналки, хоча полігон від Львова в кількох десятках кілометрах. Щойно львів’яни вийшли з укриття стало відомо, що ворог атакував Яворів. Ракетний удар був здійснено по одній з військових частини, відбулися руйнування.

Загинуло 35 людей, 134 отримали травми. Постраждали і військові, і цивільні. За словами голови військової адміністрації Максима Козицького, літаки, які атакували Львівщину, вилетіли з російського Саратова. І попередньо не залітаючи в повітряний простір України запустили над Чорним морем 30 ракет класу повітря-земля. Спрацювала система протиповітряної оборони, частину ракет наші військові збили. «Вчасно спрацювала система оповіщення і проти повітряної оборони, тому втрати мінімізовані, дякую нашій системі оповіщення і пакетним військам. Хотів би подякувати ракетникам, які справді спрацювали і ворогові не вдалося зробити те, що він прагнув», - каже Максим Козицький.

Над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети

На полігоні були військові інструктори із закордону, проте медики запевняють, що жоден іноземний громадянин не постраждав. Військовий госпіталь на своїй офіційній сторінці опублікував вже перелік потреб для поранених.

Військові вкотре просять людей не знімати, не фотографувати і не публікувати обстріли українських об’єктів. А також до оприлюднення офіційної інформації - не називати міст чи сіл, де сталося атака, бо це може допомогти ворогові.