Військовий із ПТРК "Джавелін" одним влучним пострілом знищив російський танк (феєричне відео)

Військовослужбовець 15-ї бригади Національної гвардії бригади одним влучним пострілом із ПТРК Javelin знищив російський танк на Покровському напрямку.

Відео показав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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"Військовослужбовець 15 бригади Національної гвардії бригади "Кара-Даг" знищив російський танк Т-72Б3 влучним пострілом з ПТРК FGM-148 "Javelin", - підписав він відео.

На кадрах видно, як після влучання ворожий танк задимівся та загорівся.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни ISW, російські окупанти просунулися біля Покровська і наблизилися до річки Оскіл на Харківщині.

Військовий із "Джавеліна" одним влучним пострілом знищив російський танк

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