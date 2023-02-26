Військовий "Киянин" - про ситуацію у Бахмуті: "Росіяни кидають усе боєздатне, постійні атаки піхоти"

Військовослужбовець ЗСУ на позитивний "Киянин" розповів, що росіяни намагаються атакувати український Бахмут Донецької області. За його словами, ситуація у місті складна, проте Бахмут контролюють ЗСУ.

Про це він повідомив у соцмережах.

"23-24 лютого минули. Анонсованого широкомасштабного наступу великих полчищ окупантів, про які говорили наші деякі "патріоти", не відбулося. 97% того, що є в Росії уже перебуває в Україні. Росію зараз можна окупувати без спротиву. Бо все, що є боєздатне, сконцентроване на Донецькому та Луганському напрямках. Стільки танків та літаків, про які заявляють у РФ, у них немає. Та "рухлядь" розкрадена і непридатна. Та частина, яка ще їздить, зараз у Бахмуті, Авдіївці, районі Соледара", - пояснив військовий.

"Киянин" зазначив, що ситуація у Бахмуті складна, проте ЗСУ контролюють місто.

"У Росії багато піхоти, якою в Кремлі намагаються вирішити свої геополітичні завдання. Все як завжди - рабів ніхто не рахує. Вони вмирають, але втрати є і у нас. У Бахмуті ситуація складна: на південно-східній та північній секторах оборони найтяжче, але важко скрізь. Вони намагаються суїцидальними атаками закидати наші позиції, бо їм потрібно для перемоги окупувати Бахмут. Місто стоїть та тримається під українським прапором. А тому не вірте поганим чуткам", - сказав військовий ЗСУ.

Атаки росіян на Бахмут

Російські окупанти вже кілька місяців намагаються атакувати український Бахмут Донецької області. Загарбники кидають для захоплення міста піхоту, військову техніку та наносять артилерійські та авіаудари.

Напередодні командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута та відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто від ворогів. Оскільки основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

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