Військовий комісар розповів, чи законно вручати повістки на вулиці і коли це припиниться

Олександр Тіщенко розповів, що повістки не вручатимуть на вулиці, якщо військовозобов'язані самі приходитимуть до центрів комплектування.

Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко пояснив, що вручення повісток на вулиці та в інших громадських місцях не суперечить закону України.

Про це він написав у Facebook.

Військовий комісар зауважив, що військовозобов'язані нехтують своїми обов'язками, які прописані в законодавстві та вчасно не приходять до центрів комплектування. А тому комісари змушені вручати їм повістки на вулиці та в інших громадських місцях.

"У нашій країні триває війна. Триває і мобілізація. І військовий обов’язок включає, серед іншого, дотримання правил військового обліку. Це означає, що з дня оголошення мобілізації громадяни України зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування усіх відомостей", - пояснив Тіщенко.

Головний військовий комісар Львівщини додав, що військовозобов'язані повинні інформувати військкомати про всі зміни у своєму житті - народження дитини, сімейний стан, зміну місця проживання, стан здоров'я.

"Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного, але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, змушує до вручення повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях. Це робиться насамперед для того, аби з’ясувати актуальність інформації, визначити кількість придатних до військової служби під час мобілізації громадян. У таких заходах не було би необхідності, якби громадяни неухильно дотримувались законодавства України", - пояснив військовий.

Олександр Тіщенко наголосив, що вручення повісток на вулиці - це законно. Він нагадав, що в Україні діє Конституція і ті, хто не згоден із мобілізацією - можуть звертатись до суду.

Нагадаємо, в Україні через повномасштабну війну Росії запроваджено військовий стан та загальну мобілізацію.

Юристка Вікторія Тютюнникова вважає, що повістку можуть заповнювати перед врученням. Це буде законно. Але в тому разі, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто. Військовозобов'язаний отримує повістку, а у представника ТЦК залишається "корінець" та бланк із підписом про отримання повістки.

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