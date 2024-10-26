Військовий медик "Віцик" повідомив, що пішов у СЗЧ і виїхав з країни (фото)

"Віцик" вважає, що за шість років війни вже дуже багато чого зробив для країни.

Бойовий медик з позивним "Віцик" не захотів більше воювати, та залишивши Україну та виїхав за кордон.

Про це він написав у соцмережі та обґрунтував свій вчинок.

"Моїй сім'ї потрібен живий чоловік, моїм рідним потрібен живий брат, дядько. Я віддав належне за всі 6 років на війні, звільнившись з лав ЗСУ по закінченню строку першого контракту та поїхавши за кордон. Повернувшись 25.02.22, я побачив, що ми витримаємо, дамо відсіч. Наша єдність незламна. Я думав, що не піддамся демотивації суспільства, але ні, я обираю сім'ю, обираю бути живим, а не так, щоб сьогодні поховали, а завтра забули. Я не бажаю, щоб моє суспільство, за яке я міг би загинути, привселюдно знімало на камеру сцени на моєму пам'ятнику і зривало б державний прапор з моєї могили. Я хочу жити, як усі, хочу носити цивільний одяг, дихати повітрям, а не запахами від тіл полеглих побратимів, хочу бачити цілих друзів, а не відірвані ноги і руки друзів", — обґрунтував він свій вчинок.

Віцик / instagram.com/vitsikkkk

Листування / instagram.com/vitsikkkk

Листування/ instagram.com/vitsikkkk

Листування / instagram.com/vitsikkkk

Він розповів, що успішно перетнув кордон, хоча були невеликі труднощі, та відзначив байдужість суспільства до ситуації в країні. За його словами, він виїхав з України за гроші.

Також він сказав, залишив номер побратима, який передасть всі зібрані автомобілі, екофлошки та інші речі.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, чи можуть покарати військовозобов'язаних, які виїхали за кордон.

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