Військовий назвав головне завдання окупантів на лютий: "медійна ціль"

На думку Бунятова, РФ намагатиметься якнайшвидше вийти на межу Дніпропетровщини, щоб створити морально-психологічний тиск на українців.

На Покровському напрямку російськ окупанти намагається розвивати наступ на лівому фланзі.

Про це заявив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

За його інформацією, окупанти отримавши відсіч в селі Удачне на південному заході від Покровська.

Покровськ та Удачне на карті / Фото: Deepstatemap

Натомість ворог відновлює штурмові дії південніше, активно наступає на східну частину Успенівки.

На думку Бунятова: головне завдання РФ на лютий:

вийти на кордон Дніпропетровської області.

"Вихід на межі Дніпропетровської області – медійна ціль, яка має створити морально-психологічний тиск на українське суспільство. Нам треба розуміти, що Україна – суцільна територія, яка усередині немає ніяких кордонів, вони лише на картах", – зазнає "Осман".

Раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан попередив, що армія РФ може увірватися на територію Дніпропетровської області вже 2025-го.

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