Військовий назвав умови, за яких можна починати перемовини з Росією

Якщо Україна не може продовжувати чинити збройну відсіч Росії, то починати перемовини про припинення вогню можна лише за тими лініями, за якими зараз проходить фронт. І в жодному разі не можна погоджуватися на позаблоковий та без'ядерний статус України, на якому наполягають росіяни.

Про це сказав військовослужбовець на позивний "Осман", доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бутянов на своїй сторінці в Інстаграм.

Він зазначив, що перемир’я на умовах Росії означає, що Україна має віддати росіянам Запоріжжя та Херсон, який РФ вдруге вже не зможе окупувати. Також передбачається нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України, демілітаризація та денацифікація.

"Демілітаризація – зрозуміло. Це скорочення військ до розмірів, які їм будуть зручні для наступної війни. Денацифікація – я взагалі не розумію, і вони самі не розуміють, що воно таке", – зазначив "Осман".

За його словами, росіяни, зокрема заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, відкрито говорять про те, що прагнуть зараз підписати документ про перемир’я, щоб через деякий час, коли Україна втратить пильність, знов почати бойові дії та захопити більші території.

"Ось для цього їм потрібна демілітаризація України, позаблоковий статус та без'ядерний статус, на якому вони акцентують свою увагу. Якщо у нас не буде армії, якщо у нас буде позаблоковий статус, то Україна через 2-3 роки приречена до повної, абсолютної поразки. І тоді нам всім доведеться просто тікати. А з тими, хто залишиться, я не уявляю, що буде: за донати (на потреби ЗСУ – ред.), за [патріотичні] пости… Тому що всі ці люди – активісти, військові, їхні сім’ї – вже перебувають під наглядом ФСБ. І з ними буде те саме, що було з людьми на окупованих територіях – вони будуть просто зникати", – наголосив "Осман".

Він акцентував: якщо вже говорити про перемовини, то потрібно тверезо оцінювати ситуацію та вимагати, щоб припинення вогню було щонайменше на поточній лінії фронту.

"Припинення вогню можливе на тих кордонах, на яких ми зараз стоїмо. Це як я бачу, це моя суб’єктивна думка. Це за умови, якщо ми не можемо воювати. А ми воювати ще можемо, і Росія бачить наш потенціал, тому вона нам нав’язує такі умови перемовин", – сказав військовий.

Також, на його думку, в Україні має залишитися армія чисельністю не менш як 1 млн людей, крім того, необхідно стати членом оборонного альянсу, щоб унеможливити початок наступної повномасштабної війни.

"Це той мінімум, про який я кажу. А максимум – це повний вивід російських військ на кордони 91 року. І це можливо, якщо буде реальний санкційний тиск, а не так, як це відбувається сьогодні. З одного боку вони дають нам два танки, які коштують 16 млн дол. А з іншого боку вони купляють у росіян газ, нафту, метали на мільярди доларів", – заявив "Осман".

Водночас військовий зазначає, що особисто він виступає за те, щоб продовжувати бойові дії проти РФ.

"Воювати і тримати руку на пульсі. Тому що поки ми воюємо, росіяни не перемогли. Як тільки ми підпишемо їхній план, про який вони кажуть, ми будемо приречені на те, щоб Україну повністю окупували", – вважає військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше посол Великої Британії наголосив на необхідності зміцнити позиції України до кінця року.

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