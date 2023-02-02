Військовий облік 2023: які документи військовозобов'язаний повинен надати влаштовуючись на роботу

Які документи потрібно надати громадянам призовного віку при працевлаштуванні на роботу, чи можуть роботодавці вимагати документи про військовий облік у тих, хто вже працює, читайте в матеріалі ТСН.ua

Постанова КМУ № 487 Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку передбачає синхронізацію Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами. Для актуалізації даних кожний роботодавець повинен вести та регулярно оновлювати різноманітні облікові документи. Від січня 2023 року роботодавець повинен вимагати від всіх чоловіків призовного віку документи, необхідні для ведення ним військового обліку

Які саме документи повинні надати роботодавцю громадяни:

призовники повинні надати приписне,

військовозобов'язані — військовий квиток чи тимчасове посвідчення,

резервісти — військовий квиток.

Роботодавець зобов'язаний взяти кожного нового працівника на військовий облік у ТЦК та СП та довести до його відома під особистий підпис Правила військового обліку. Про звільнення з роботи кожного працівника роботодавець також повинен повідомляти відповідні ТЦК та СП.

Чи можуть звільнити працівника, який давно працює та відмовляється надавати документи про військовий облік

За словами адвоката Богдан Пересада формально роботодавець має право просити надати інформацію про військовий облік працівника. Роботодавець зобов'язаний вести Списки персонального військового обліку на підприємствах, з цією метою може здійснювати перевірку у громадян наявності військового квитка у паперовій формі або в електронній з використанням мобільного додатку «Дія» як при прийманні на роботу, так і у співробітників, що вже працюють. У випадку відмови надати таку інформацію, звільнити людину з роботи, за словами юриста, він не може.

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