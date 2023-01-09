Військовий облік на підприємствах та в організаціях: уникнути явки до військкомату стало складніше

Що змінилося при працевлаштуванні або вступу на навчання для військовозобов'язаних від початку 2023 року, читайте в матеріалі ТСН.ua

У постанові Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року зазначається, що при працевлаштуванні або вступу на навчання чоловікам потрібно надати свій військово-обліковий документ.

Від 3 січня 2023 року роботодавці зобов'язані перевіряти наявність військово-облікового документа у чоловіків, яких приймають на роботу. Таким документом може бути:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці,

для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного,

для резервістів — військовий квиток.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації протягом 7 днів мають повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу чи навчання, звільнення з роботи чоловіків, а також про завершення навчання студентів.

Для ведення персонального військового обліку підприємства здійснюють:

перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік;

оповіщають призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до відповідних центрів комплектування і забезпечують їх своєчасне прибуття туди;

подають до відповідних центрів комплектування на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;

взаємодіють з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

не рідше одного разу на рік звіряють списки персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах;

вносять у п'ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред'являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних;

складають і подають щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

постійно інформують відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про посадові особи державних органів, органи місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

У разі якщо ТЦК та СП видають наказ про призов військовозобов'язаного, то структура, яка приймала його на роботу чи навчання, звільняла або відраховувала повинна:

видати наказ чи розпорядження про повідомлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

повідомити призовника, резервіста або військовозобов'язаного про те, що він повинен прибути до територіального центру комплектування;

протягом 3 днів надіслати копію документа до органу, який видав розпорядження.

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