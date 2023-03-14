Військовий облік на підприємстві: чи повинні ФОПи повідомляти про найманих військовозобов'язаних

Чи повинна фіз-особа підприємець вести військовий облік працівників, чи подаються дані до військкомату при відкритті ФОП

«Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затверджений Постановою КМ України від 07.12.2016 № 921 визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі — військовий облік) центральними й місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та виконавчими апаратами районних, обласних рад (далі — державні органи), територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Пунктом 36 цього Порядку визначено, що персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання) ведуть державні органи, підприємства, установи та організації.

Тобто, серед переліку тих, хто повинен вести військовий облік відсутні підприємці, тому що вони не є юридичними особами. Таким чином, законодавством не передбачено ведення військового обліку фізособою-підприємцем. Ця норма зберігатиметься поки не буде внесено відповідних змін в нормативно-правові акти.

Але, хоча ведення військового обліку ФОПами не передбачено Міноборони, спираючись на ч. 5 ст. 34 Закону № 2232, підкреслює, що ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання покладається в тому числі й на громадян-підприємців та інших самозайнятих осіб (листи Генштабу ЗСУ від 27.09.2017 р. №321/5989, Міноборони від 13.11.2017 р. №321/7065).

Територіальні центри не мають права накласти штраф на підприємця за неведення військового обліку, в т.ч. під час воєнного стану, оскільки КЗпП не передбачає адміністративної відповідальності для фізосіб-підприємців ані за неподання до військкоматів списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць, ані за приймання на роботу працівників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, ані за незабезпечення сповіщення про виклик у військкомат. За це не передбачено й адміністративної відповідальності.

Тож, вести військовий облік фіз- особа підприємець може тільки добровільно. У випадку, якщо підприємець прийняв рішення вести військовий облік він повинен дотримуватись всіх нормативних актів та несе адміністративну відповідальність у разі порушення, згідно зі ст. 210-1 КпАП, які накладають територіальні центри (ст. 235 КУпАП).

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