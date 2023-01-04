Військовий облік жінок: 7 днів, щоб прийти до військкомату

Змінені правила, за якими військовозобов'язані жінки повинні стати на облік. Кабінет міністрів затвердив та опублікував правила, за якими жінок-медиків будуть брати на військовий облік.

Згідно з цими правилами:

Навчальні заклади, де жінки здобувають освіту за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання повинні подати списки таких жінок до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

На підставі цих списків жінкам буде оформлене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та внесена інформація до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Після здобуття медичної освіти жінки отримуватимуть тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Їх видаватимуть районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких розташовані навчальні заклади. Термін дії таких посвідчень – 30 діб.

Отримавши посвідчення, жінки повинні протягом 7 днів прибути у військкомат та стати на облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби та внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Жінки, які здобули освіту за медичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів передбачає, що непрацевлаштовані жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю із переліку Міноборони, можуть самостійно прибути до військкомату та добровільно стати на військовий облік.

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