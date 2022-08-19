Військовий облік жінок в Україні: які штрафи за відмову і чи зможуть українки виїжджати за кордон

Військовому обліку від 1 жовтня підлягають жінки віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я, і чиї професії відповідають переліку споріднених військово-облікових спеціальностей.

Після того, як жінка стає на військовий облік, вона набуває статусу військовозобов'язаної і перебуває в запасі ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань.

Про це розповіли юристи smartsolutions.ua.

Тож в умовах воєнного стану таку жінку можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

"Зважаючи на те, що під час дії воєнного стану виїзд за межі країни всіх військовозобов'язаних громадян забороняється, та в умовах воєнного стану в Україні жінки, які стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон без отримання спеціального дозволу від відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати)", – пояснили фахівці.

Виключенням є лише ті, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації:

це, зокрема жінки, які мають неповнолітніх дітей і чоловіка, який проходить військову службу,

багатодітні батьки,

матері-одиначки з неповнолітніми дітьми,

матері дітей з інвалідністю та інші категорії, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас, як зауважили юристи, станом на сьогодні граничні терміни ставання на облік жінок не визначено.

Щодо відповідальності, то потенційно до жінок, які ухиляються від постановки на облік може бути застосований штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). У разі повторного порушення або чи скоєння його в особливий період (діє від 2014 року і станом на сьогодні) – штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 грн).

Нагадаємо, до 1 жовтня жінки, чиї фахи підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Фах визначатимуть дипломом.

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