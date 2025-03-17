Військовий оглядач оцінив інформацію про "оточення ЗСУ" на Курщині: що замислили РФ та США

Інформація про оточення ЗСУ на Курщині є лише російською пропагандою. Це можна дуже легко перевірити за наявними даними розвідки.

Про це сказав військового оглядач Олексій Гетьман.

"Це спільні якісь рухи з боку РФ та США, бо президент Трамп каже, що там "десятки тисяч людей в оточенні", і він пропонує Путіну "проявити добру волю" і дати можливість цим нашим оточеним військовослужбовцям вийти без втрат", - сказав він.

Але ми все одно вже відводимо війська. Гетьман вважає, що це подаватимуть так: Росія пішла назустріч, тож тепер черга за Україною.

Найімовірніше, Трамп чудово розуміє, що ніякого оточення немає.

Нагадаємо, російське місто Курськ і надалі залишається для України важливим чинником у досягненні відповідних домовленостей щодо встановлення справедливого миру.

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