Військовий оглядач спрогнозував, чи може Росія відкрити другий фронт із Молдови

Уздовж всього кордону з так званим Придністров'ям, особливо в Одеській області, перебуває ресурс, який може бути використаний у разі певної небезпеки.

Для Молдови на сьогодні існує реальна загроза. Оскільки, Росія може влаштувати провокації у у невизнаному Придністров'ї.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

На думку оглядача, Україна готувалася до можливого обстрілу росіян у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Через це окупанти мали необхідний боєкомплект для завдання удару.

"24 лютого нічого не відбулося. Можливо, нічого не відбудеться і 25 лютого. Тоді виникає питання: навіщо накопичувати боєкомплект, щоб він простоював? Ймовірно, вони намагатимуться завдати більш масованого удару через тиждень або два", – припустив оглядач.

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Коваленко вважає, що агресор міг накопичувати боєкомплект для того, щоб вивезти з ладу енергетику, інфраструктуру, зв'язок, командні пункти, штаби на якійсь меншій території, де може використати це з користю для себе. Йдеться саме про Молдову.

"Я не відкидаю, що зараз може відбуватися процес накопичення цього боєкомплекту саме для завдання масованого удару вже по Молдові, щоб підтримати деякі агресивні дії з території Придністров'я щодо захоплення Кишинева та зміні там чинної влади", - сказав він.

Оглядач переконаний і в тому, що вздовж всього кордону з так званим Придністров'ям, особливо в Одеській області, перебуває ресурс, який може бути використаний у разі певної небезпеки.

Додамо, що Україна посилить кордон з Білоруссю та запровадить спеціальний прикордонний режим.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: не вірить, що Україна може влаштувати "провокацію" у Придністров'ї.

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