Військовий пенсіонер на фронті самотужки захопив у полон росіян, яких сплутав із ЗСУ

У лютому Сергій Юрчак був уже на пенсії, та все ж пішов на фронт добровольцем. І каже, недарма - досвід стався у пригоді. Розповідає, як у лісі недалеко від їхньої позиції помітив військових. І пішов знайомитися, думаючи, що це ЗСУ, йдеться в ТСН.

«Вони всі сплять. Я там мат через мат, починаю сваритися, війна йде, а ви спите. А вони в «коконах» всі, спальних мішках. Починають знімати кокони, бачу білі пов’язки і вже російська форма. То в першу секунду в мене ледь сердечко не вискочило», - розповідає чоловік.

Та не розгубився, направив на них автомат і викликав підмогу. І коли та підійшла - п’ять росіян опинилися в полоні без жодного пострілу.

Та не завжди все вдавалося легко, кажуть прикордонники. Теж доброволець, 28-річний Ярослав Блинчук розповідає, як потрапив в оточення. Експедитор в минулому без жодного військового досвіду два тижні просидів з побратимами в лісі. Ані зброю, ані харчі не могли їм підвезти через близькість ворога. «Від нас метрів 50. Ми чули, як вони там хроплять. Ми воювали з бурятами - дикі люди, якщо чесно, їхня поведінка дуже цікава. Своїх навіть добивали, щоб не забирати поранених», - розповідає Ярослав.

З оточення виходили пішки, вижили завдяки кмітливості чи вдачі - гадають і досі. Але точно знають, що далі дякувати треба "Газельці", яку знайшли обстріляну з усіх боків, та все ж на ходу. «Жодні дверці не відкриваються, залазимо через вікна», - сміється боєць.

Зараз прикордонники відновлюють сили на Львівщині. Але цій ротації, зізнаються, не дуже раді. «Хлопці пішли в контрнаступ, відбивають, і це все «весілля» без нас проходить», - скаржиться Ярослав.

Успіхам побратимів дуже тішаться. І уже чекають на час, коли зможуть знову повернутися на передову.

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