Військовий повідомив, чому на Покровському напрямку не вдається зупинити окупантів

На Покровському напрямку українські Збройні сили не мають достатньо піхоти, аби зупинити російських окупантів.

Про це повідомив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"Завдяки досвідченим екіпажам БПЛА СОУ ворог не має можливості робити швидкі ривки з проривом оборони, але піхоти на позиціях недостатньо, щоб зупинити його повністю", - наголосив військовий.

За словами Бунятова, на Покровському напрямку основні зусилля військ РФ спрямовані на населені пункти Нововасилівка та Новоєлизаветівка.

"Штурмують переважно великою кількістю малих груп, безперервно лізуть між позицій та будинків, мають успіхи", - додав військовий.

Нагадаємо, в РФ заявили про "захоплення" Курахового на Донеччині. Водночас у ЗСУ повідомляють про бої у міській забудові.

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