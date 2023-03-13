Військовий пояснив, чи вдастся уникнути затяжної війни в Україні

Сценарій затяжної війни в Україні потрібен лише російському диктатору Володимиру Путіну. Наразі ЗСУ важливо тримати оборону і готуватись до контрнаступальних дій.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Все залежатиме від того, наскільки ми зможемо підготувати сили. Офіційно було повідомлено про те, що наразі під прапором Міністерства внутрішніх справ проходять підготовку щонайменше вісім бригад. Є інформація про те, що доукомплектовуються і доповнюються певні підрозділи, наші військові проходять навчання за кордоном – це майже 10 тис. військовослужбовців. Загалом, як сказав Жозеп Боррель, цифра навчених і відповідним чином озброєних українських воїнів може дійти до 30 тис.", - нагадав військовий.

Олексій Гетьман наголосив, що українським військовим зараз конче необхідно витримати оборону і підготуватися на квітень-травень.

"То після нашого контрудару про жодну довготривалу війну йтися вже не може. Бо цього року ми плануємо звільнити Крим. Після того, як Крим повернеться до складу України, думаю, всередині РФ розпочнуться такі процеси, що Путін може не втриматись на своїй посаді", - резюмував він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що під час контрнаступів на Донбасі ЗСУ не проводитимуть штурмів "лоб у лоб". Українські військові, ймовірно, намагатимуться обійти російські лінії оборони.

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