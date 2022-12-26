Росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута - військовий

Бахмут на Донеччині стратегічно важливий для Росії, адже там перетин доріг, висоти за містом, які для них важливі.

Таку думку висловив колишній начальник поліції Києва, ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації, який нині воює у Національній гвардії Андрій Крищенко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Там перетин доріг, висоти за Бахмутом, які для них важливі. Якщо вони захоплять Бахмут, там північніше є Соледар, Сіверськ, які, на мій погляд, нашим військам тоді, можливо, доведеться залишати", - зазначив Крищенко.

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Він підкреслив, що не має повної інформаціє та не є стратегом, але, дивлячись на карту, вважає, що Бахмут - дуже важлива точка, яку треба втримати.

"Росіяни намагаються зайти в Бахмут з різних боків. Їм перший термін на захоплення Бахмута давали до 9 травня, тепер - до 1 січня. Але я думаю, це їм не вдасться ні до 1 січня, ні до 1 лютого. Наскільки я розумію настрій бійців, спротив досить серйозний, вибудована оборона, завдаються ураження", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни повідомили, що російськi війська сповільнили наступ у районі Бахмута на Донеччині. Окупанти, ймовiрно, будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

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