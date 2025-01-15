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Військовий пояснив, чому окупанти знизили активність на Куп'янському напрямку

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Військовий пояснив, чому окупанти знизили активність на Куп'янському напрямку

ЗСУ хірургічно винищують ворожих пілотів та піхоту на Купʼянському напрямку Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Зараз українські бійці хірургічно винищують ворожих пілотів та піхоту. 

Останнім часом окупанти призупинили активні наступальні дії на Купʼянському напрямку через несприятливі погодні умови.

Про це сказав командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За словами Бунітова, зараз ЗСУ хірургічно винищують ворожих пілотів та піхоту. 

"П**ари чекають "сприятливі" погодні умови для наступу та копають цілими днями "нори", - додав він.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що окупанти просунулися до Куп'янська, а також поблизу Вовчанська.

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