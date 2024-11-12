Військовий пояснив, чому операція в Курській області важлива для України

Під час операції в Курській області РФ українські Сили оборони набувають великого досвіду. Що більше - утримання плацдарму в на території Росії є важливим для України.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Для нас Курська операція – це військова операція, аналіз якої дасть можливість у майбутньому проводити аналогічні операції на території РФ або застосовувати тактику й стратегію ведення мобільної війни", - наголошує він.

Тимочко називає Курську операцію досвідом, який Сили оборони отримали щодо роботи на території ворога, коли немає підтримки місцевого населення. З його слів, це надзвичайно цінний досвід для ЗСУ.

"Курська операція безпосередньо вплинула на внутрішню недовіру серед росіян, оскільки ми побачили неконсолідоване населення, і це знищило імідж Кадирова та його парамілітарних об'єднань, що призвело до локальних сутичок у Росії", - нагадав Тимочко.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються далі у Курській області. Втім, армія РФ намагається відбити регіон.

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