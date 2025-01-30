Військовий пояснив, чому важливо утримати Часів Яр: подробиці

Російські війська навряд чи підуть у лобову атаку на Костянтинівку, адже це займе багато часу і завдасть ворогу значних втрат. Важливу роль у стримуванні наступу відіграє утримання позицій у Часовому Яру.

Про це в інтерв’ю для Громадського розповів Вадим Крикун із позивним “Янкі”, командир 5-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Нацгвардії “Азов”.

“Я не впевнений, що вони будуть іти у лобову атаку на Костянтинівку. Це питання швидкості, і така операція забере у них багато часу”, — зазначив командир.

Водночас командир попередив, що маневри окупантів, зокрема з боку Покровська або фланговий наступ із Часового Яру, можуть створити складну ситуацію.

“Часів Яр — це висота, з якої можна ефективно здійснювати артобстріли аж до Дружківки”, — пояснив командир.

Нагадаємо, у Часовому Яру, де штурмові атаки противника відбуваються щодня, у складі декількох підрозділів воюють колишні "вагнерівці".

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