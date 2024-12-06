Військовий пояснив, чому зимовий період не призвів до значного стишення атак росіян

Зимовий період традиційно був менш сприятливим для активних бойових дій, однак цього року ситуація змінилася.

Про це розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв 24 каналу.

Він заявив, що ворог активно адаптується до зимових умов. Якщо раніше через морози окупанти не могли проводити активні штурми, то зараз вони проводять диверсійно-розвідувальні дії, зокрема у посадках. Через зміни в кольорах ландшафту тепловізори стали ефективнішими у виявленні скупчень живої сили.

Дощові умови значно гірші за зимові, оскільки техніка може застрягти, тоді як замерзла земля дозволяє її рух.

"Всі адаптувалися максимально. Можливо, коли буде мінус 28, умовно, дрони вже не політають, як могли. Але ніяких критичних змін не відбувається і не можна сказати, що взимку росіяни стишать атаки. За ці роки ворог зумів нівелювати чинники, які впливали на них", - заявив військовий.

Нагадаємо, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відповів, які області України хоче окупувати Росія.

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