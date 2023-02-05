Військовий пояснив стратегічне значення Вугледара: "Доведеться перебудовувати оборону"

Якщо Збройні сили України відійдуть з Вугледара, тоді тоді доведеться перебудовувати всю оборону.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко.

"Вугледар для ЗСУ має величезне стратегічне значення". Втрачати місто не можна, тому що тоді доведеться перебудовувати всю оборону", - заявив він.

Назаренко розповів, що Вугледар - важлива стратегічна точка, оскільки це панівна висота. Зокрема, його видно з 15 кілометрів.

"А ще відходити з позицій, які ми займаємо, тому що буде не вигідно просто стояти під ними, щоб вони на нас дивились. Вони будуть контролювати хоч і не всі, але дуже багато наших логістичних шляхів, а це б ускладнило виконання завдання саме на цій ділянці фронту", – зауважив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади.

Додамо, минула доба у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого за даними обласних державних адміністрацій.

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