Військовий пояснив, як Україна навчилася протидіяти іранським дронам

Україна навчилася протидіяти іранським дронам, наростивши можливості протидії повітряним цілям на малих висотах.

Про це у вівторок, 22 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

"Ми наростили свої можливості на знищення повітряних цілей на малих висотах. Для цього використовується як зенітно-ракетна зброя, так і зенітно-артилерійська зброя, а також великокаліберні кулемети зенітні та навіть стрілецька зброя груповим застосуванням. Але чітко треба розуміти, якщо у противника з’являються якісь додаткові можливості, до цього треба готуватися. Треба освоювати методи боротьби з цим озброєнням, що й робиться, причому досить ефективно", - сказав Романенко.

Він нагадав, що коли Росія тільки почала використовувати іранські дрони Shahed-135 проти України, ймовірність їх знищення була до 50%, то зараз вона доходить вже до 80%.

Романенко також вважає, що Україна могла б допомогти країнам НАТО захистити небо зі східного напрямку, надавши їм можливість розміщувати свої комплекси протиповітряної оборони, наприклад, у західних районах країни.

"Ми можемо допомогти їм закривати їхнє небо та надати нашу територію, хоча б, наприклад, західні райони, для розміщення своїх комплексів. Вони тоді стануть більш ефективними щодо знищення повітряних цілей. І це буде така дуже важлива кооперація, інтеграція, про яку вони неодноразово говорять", – резюмував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, Україна підтвердила експертну зустріч з іранцями щодо використання Росією дронів.

Іранські дрони у війні проти України

Росія застосовує іранські дрони як один із видів зброї для атак по Україні. Іран весь час заперечував свою причетність до постачання Росії зброї.

Проте вже на початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан у суботу, 5 листопада, вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передавання відбулася до початку війни в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. За припущеннями західних чиновників, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

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