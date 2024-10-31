Військовий про ситуацію на Курському напрямку: "Ніби все є, але бойовий дух сильно підірваний"

В українських військових на Курському напрямку ніби все є, але бойовий дух сильно підірваний, оскільки люди вже втомилися.

Про це розповів в інтерв’ю "Главкому" оператор БПЛА 95 окремої десантно-штурмової бригади Іван Кащенко з позивним "Кощей", який бере участь у бойових діях на території країни-агресорки.

Відповідаючи на запитання, чого найбільше не вистачає нашим військам на Курському напрямку, "Кощей" відповів наступне "Ніби все є. Але бойовий дух сильно підірваний. Усі вже втомилися від війни. Ми тут сидимо фактично безвилазно, морально важко. А так, ми часто і багато витрачаємо дронів, велику кількість розвідувальних дронів потрібно, аби хоча би компенсувати втрачене".

Військовий наголосив, що ситуація нині дуже складна. За його словами, це маневрена війна.

"Вони (вороги) постійно лізуть з непередбачуваних напрямків, постійно хочуть перерізати нам дороги в тил. Тому підвезення боєкомплекту і особового складу до бойових позицій утруднені. Навіть доводиться змінювати маршрути. Є випадки, коли вони заходять до нас глибоко у тил, це ті, хто залишилися (в живих) після їхніх штурмів, та створюють нам дискомфорт", – зазначив він.

Українська влада весь час підкреслює, що ми на Курщину і інші російські території не претендуємо, і рано чи пізно наші військові мають повернутися до України. Водночас росіяни почали тиснути на Курщині.

Відповідаючи на запитання, як він уявляє цей вихід українських військових з Курської області, Іван Кащенко сказав, що не має думок про те, що відходити буде важко.

"Ми не в оточенні і маршрути наших поставок доволі ефективні. Утримувати позиції зараз легше, ніж наступати. Можна їхати по дорозі, ніби все нормально, а за наступним полем величезне болото. Орки самі ховаються у болотах, у багнюці. І це, мені здається, є доволі дивним. Вони не жаліють особовий склад. Усі асфальтовані дороги, які ведуть до наших позицій, простріляні і заміновані. Пересуватися по полях та болотах під час злив, або після неї дуже важка та трошки дурна задача. Це ворогу дуже сильно ускладнить життя", – пояснив він.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь розповів, що Росія кидає всі наявні сили для продовження просування на півдні Донецької області. Незважаючи на це, зараз говорити про обвал фронту для України не варто.

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