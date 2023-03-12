Військовий РФ розповів про "одноразових" солдат, яких примусово відправляють до штурмових загонів

Військови з Росії розповів про негласний указ від керівництва відправляти до штурмових загонів всіх солдатів, хто не згоден чи відмовляється служити.

Про це повідомляє "Настоящее время", опублікувавши запис телефонної розмови двох російських військових.

Так, російський військовий, який служить на північному фронті, на прізвище Говоров розповідає іншому військовому про ситуацію з набором до російської армії.

За словами Говорова, за планом комплектування на флот потрібно набрати тисячу контрактників. За один місяць набрали 75 осіб. За перший квартал – 211 солдатів самовільно залишили частини, 175 – розшукали, проти 18 – порушено справи, трьох – посадили.

"Ну і, короче, неофіційна вказівка, навіть не між рядками: усіх ось цих тих, хто не хоче воювати і все інше – переводити на рівні військові посади до штурмових загонів – на "одноразових". А якщо вони раптом залишаться живими, то після перемоги вже далі прийматимуть якісь рішення. Вони наберуть, звісно, це бидло. І що вони на передку робитимуть? Типу штрафбат, штрафна рота", - розповів військовий.

Нагадаємо, дружини мобілізованих росіян із Підмосков'я звернулися до Путіна і Шойгу, щоб ті повернули їхніх рідних-окупантів із війни в Україні.

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