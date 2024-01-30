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Військовий розкрив цікаві деталі тактики ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Військовий розкрив цікаві деталі тактики ЗСУ на лівому березі Херсонщини

ЗСУ / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються там безперервно контратакувати, однак успіхів не мають.

ЗСУ на півдні намагаються об'єднати усі плацдарми в один, щоб відкинути війська РФ

Про це в ефірі “Еспресо” сказав Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. 

“Там є декілька плацдармів, які зайняли наші війська, зокрема Кринки, Козача Лопань, Антонівський міст. Зараз ЗСУ на цьому напрямку намагаються об'єднати усі плацдарми в один загальний для того, щоб відкинути по можливості пізніше вглиб російські війська”, — повідомив Тимочко.

За його словами, якщо ці плацдарми будуть достатньо розширені, ЗСУ планують перекинути туди в необхідній кількості важку техніку і артилерію: “ЗСУ планують розширити плацдарм не лише в довжину, а також в глибину, ширину, в ряди противника”.

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Росіяни намагаються там безперервно контратакувати, але навіть самі російські воєнкори, проросійські аналітики, всі в один голос говорять, що надії, які вони покладали на генерал-полковника Михайла Теплинського, провалились, зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти розраховували на його “ударний кулак”, створений з десантних військ, який мав наші війська скинути у Дніпро і знищити за години. Теплинський не справився зі своїм завданням і тепер його взагалі починають називати ще одним “м'ясником” у російській армії”, — додав Тимочко.

Нагадаємо, військові Збройних сил України продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області, повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. 

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