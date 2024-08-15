Чи змінилася ситуація під Бахмутом від початку Курської операції – військовий відповів

За словами військового, росіяни, як здійснювали штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. Відтоку їхніх сил не відчувається.

На Бахмутському напрямку навіть після початку операції у Курській області відтоку сил противника не відчувається.

Про це заявив офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, передає "Еспресо".

За словами військового, ворожі штурмові групи стали меншими, але це не пов'язано з операцією ЗСУ на Курщині.

"У районі оборони бригади "Рубіж" немає відчутного відтоку особового складу противника. Росіяни, як здійснювали штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. Однак противник змінив тактику штурмів. Групи для штурмів стали меншими, але це не пов'язано з тим, що наші війська почали активні бойові дії в районі Курської області", – каже Кожубенко.

За його словами офіцера, мета росіян на цьому напрямку залишається незмінною. Вони прагнуть досягти Сіверська, щоб надалі розвивати активні штурмові дії в напрямку Слов'янська, і рухатися далі до більших населених пунктів.

"Наразі готуємося до бойових дій та відбиваємо всі удари противника", – запевнив Кожубенко.

Раніше британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті (фото).

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