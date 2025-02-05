Військовий розповів, чому окупанти не можуть просунутися до Вовчанська

У Харківській області тривають бої за місто Вовчанськ. Окупанти утримують північну частину міста, тоді як решта території знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Державної прикордонної служби України Олександр Даниленко. в етері Громадського радіо.

"Сили оборони України, у складі яких працює бригада "Гарт", контролюють більшу частину міста, точніше того, що від нього залишилося. Це вся південна сторона, на південь від річки Вовча, а також частина північної сторони", — сказав військовий.

За його словами, на півночі Вовчанська перебувають ворожі піхотні групи, які регулярно здійснюють штурми, зокрема, на Агрегатний завод. Крім того, вони намагаються переправитися через річку Вовча, що ділить місто навпіл, з метою посилення контролю над територією.

Речник бригади "Гарт" зазначив, що ворог не діє самостійно, до нього підвозять підсилення для атак, а також використовуються дрони та артилерія. Він зазначив, що будь-який рух супротивника фіксується нашою розвідкою, після чого по цілях відразу відкривається вогонь із мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння.

Олександр Даниленко повідомив, що росіяни зазнають значних втрат, намагаючись перейти річку Вовча, оскільки їх відразу обстрілюють Сили оборони. Вони також здійснюють до п’яти-шести штурмів Вовчанська на добу, але всі вони безрезультатні. Орієнтовні втрати росіян у місті складають до ста осіб на добу, включаючи вбитих та поранених.

Він зазначив, що відстань від центру Вовчанська до кордону з РФ складає близько п'яти кілометрів, тому росіяни часто обстрілюють українські позиції зі своєї території, навіть використовуючи міномети. За його словами, активність російських розвідувальних дронів зменшилася через знищення їх українськими зенітниками, тому окупанти запускають їх обережніше. Вовчанськ перебуває в складній ситуації: місто майже зруйноване, а росіяни постійно обстрілюють його, використовуючи різноманітне озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ГУР показали відео, як звільнювали від окупантів Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Йдеться про події вересня 2024 року.

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