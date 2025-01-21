Військовий розповів, на який регіон України РФ точно не піде, щоб не осоромитись

Росія може продемонструвати свою нездатність до ефективних операцій у разі провалу наступу на Дніпро.

Росія продовжує спроби прорвати оборону на Дніпропетровщині, зокрема в районі Покровська, намагаючись зміцнити свої позиції в майбутніх переговорах. Вихід на адміністративні кордони області мав би для неї лише символічне значення, адже географічно та стратегічно ситуація залишиться незмінною.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері "Еспресо".

Він зазначив, що якщо Росія почне наступ на Дніпро і не досягне успіху, це підтвердить її слабкість і нездатність проводити ефективні стратегічні операції.

"Для Путіна це неприємно в рамках переговорного процесу, оскільки це втрата стратегічних аргументів на користь Росії. Якщо Росія не зможе досягти успіху в Донецьку, Луганську і на Курщині, їхні аргументи під час переговорів з Америкою будуть слабкими. До того ж вихід на кордони області не означає заходження до урбанізованої чи промислової зони Дніпропетровщини. Тому вони продовжать намагатися окупувати або прорвати оборону в Покровську", – розповів Тимочко.

За словами резервіста, російські війська перекинули сили з Курахівського напрямку та почали артилерійські удари по місту. Враховуючи складність прямого прориву, вони, ймовірно, атакуватимуть з південного заходу або в лоб, адже такі удари зазвичай передують наступу піхоти.

Він зазначив, що основне завдання російської армії зараз – виконати стратегічні цілі Путіна: окупувати Донецьку та Луганську області, а також спробувати повернути контроль над звільненими територіями Харківщини.

Тимочко розповів, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на будь-якому напрямку, щоб досягти хоча б оперативного чи стратегічного успіху. За його словами, всі ці просування даються великими втратами, що впливає на моральний стан військових. Курщина залишається невирішеним питанням для Путіна через ризик контрнаступу України.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що ворог докладає всіх зусиль для того, щоб взяти Покровськ. Проте українська армія робить усе, щоб його захистити і не допустити окупації міста.

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