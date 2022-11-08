Військовий розповів подробиці ліквідації близько 300 морпіхів РФ на Донеччині

Нещодавно російські військові блогери опублікували та поширили лист, у якому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" 155 бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ" під Павлівкою на Донеччині, де вона зазнала втрат біля 300 убитими, пораненими та зниклими безвісти та втратила половину техніки, все протягом чотирьох днів.

Військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась пояснив 24 каналу ситуацію щодо втрат Росії під Павлівкою, біля Вугледара на Донеччині.

"Що ми розуміємо – якщо 75% загинули, значить штурмували людей 400 – 500, а ще був штаб та інші, тобто сумарно їх брало участь близько 900 – 1000 людей. Відповідно бригада зараз залишилася зі штабом, водовозками та з п'яним політруком, а штурмовиків не залишилось", – зауважив Карась.

За словами Карася, серед цих 300 людей – фактично всі штурмовики. Джерела, які український військовий знайшов у російській армії, і яким, на його переконання, можна довіряти, зазначили, що справді 75% учасників штурму з рядів морської піхоти загинули. Однак здивуванням для них це не стало, адже, як сказали вони самі, у росіян завжди були великі втрати.

Втрати Росії на війні проти України

Станом на вівторок, 8 листопада, Росія втратила на війні проти України вже близько 77 170 осіб.

Українські військові "закобзонили" понад 30 ворожих солдатів та знищили запаса палива у Голій Пристані на Херсонщині.

ГУР нещодавно перехопило розмову окупанта, який воює на Луганщині, де той жаліється на своє керівництво, якому байдуже на своїх підлеглих та на забезпечення солдатів.

На Луганщині 9-му полку ЗС РФ добряче дісталося від ЗСУ – понад 20 росіян здалися в полон.

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