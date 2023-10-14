Військовий розповів про намагання росіян захопити Авдіївку: на що сподівався ворог

Російська армія у своїх намаганнях захопити Авдіївку Донецької області розраховувала на несподіванку. Окупанти планували обійти місто з флангів, аби оточити його.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Зокрема, в росіян були спроби навіть вийти на авдіївський терикон і по флангах зайти до Авдіївки. Втім, у них нічого не вийшло.

"Якщо звернути увагу на їхню теперішню тактику, основний акцент на артилерію не ставився з багатьох причин. Ставка була на танкові клини. Сподівання було на те, щоб обійти Авдіївку з флангів і замкнути її в оточення. Там, якщо врахувати виступи, з яких відбуваються наступи, це було в межах десь 10 км, щоб замкнути коло в їхньому розумінні", - повідомив військовий.

Тимочко наголошує, що загарбники використовували танкові клини, сподіваючись, що зміна тактики дасть їм можливість провести успішну операцію. Вони хотіли відволікти наші війська зі східного і південного напрямку.

За його словами, натомість росіяни отримали купу знищеної даремно техніки.

Нагадаємо, Росія пішла в масштабний наступ на Авдіївку Донецької області. Бої не вщухають вже кілька днів. Російська армія посилила обстріли та намагається наступати за допомогою броньованої техніки. Ворог хоче взяти місто в оточення.

Тим часом головред Defense Express Олег Катков каже, що активні бойові дії біля Авдіївки можуть тривати місяцями. Російські окупанти готові вести довготривалий бій на цій ділянці фронту.

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