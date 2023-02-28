Військовий розповів про ситуацію на Донецькому напрямку: ЗСУ вдається тримувати наступ

На Донецькому напрямку Зброні сили України дають відсіч армії Російської Федерації. Втім, окупанти намагаються прорватися.

Про це ефірі каналу розповів "Рада" поет, музикант, командир відділення у 68-й бригаді ЗСУ Павло Вишебаба.

З його слів, лінія фронту майже не змінюється. Але ворог продовжує робити спроби прорватися. Наглшується, що це вже триває близько місяця.

"Вона (лінія фронту - Ред.) може варіюватися від дня на день, але здебільшого ми на Курахівському напрямку зберігаємо нашу фронтову лінію і вдається стримувати наступ. Моя 68-ма бригада та інші сусідні бригади поруч і ми героїчно захищаємо свою землю. Те, що лінія фронту не змінюється, це, повірте, не означає, що ворог не робить постійні спроби її прорвати", - наголосив Павло Вишебаба.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччинм дуже напружена. Сирський каже, що країна-агресорка кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

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