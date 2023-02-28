Військовий розповів про ситуацію на Донецькому напрямку: ЗСУ вдається тримувати наступ

Лінія фронту майже не змінюється, наголосив Вишебаба.
На Донецькому напрямку Зброні сили України дають відсіч армії Російської Федерації. Втім, окупанти намагаються прорватися.
Про це ефірі каналу розповів "Рада" поет, музикант, командир відділення у 68-й бригаді ЗСУ Павло Вишебаба.
З його слів, лінія фронту майже не змінюється. Але ворог продовжує робити спроби прорватися. Наглшується, що це вже триває близько місяця.
"Вона (лінія фронту - Ред.) може варіюватися від дня на день, але здебільшого ми на Курахівському напрямку зберігаємо нашу фронтову лінію і вдається стримувати наступ. Моя 68-ма бригада та інші сусідні бригади поруч і ми героїчно захищаємо свою землю. Те, що лінія фронту не змінюється, це, повірте, не означає, що ворог не робить постійні спроби її прорвати", - наголосив Павло Вишебаба.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччинм дуже напружена. Сирський каже, що країна-агресорка кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".
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