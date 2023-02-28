Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий розповів про ситуацію на Донецькому напрямку: ЗСУ вдається тримувати наступ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
444
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий розповів про ситуацію на Донецькому напрямку: ЗСУ вдається тримувати наступ

Фото: Associated Press

Лінія фронту майже не змінюється, наголосив Вишебаба.

На Донецькому напрямку Зброні сили України дають відсіч армії Російської Федерації. Втім, окупанти намагаються прорватися.

Про це ефірі каналу розповів "Рада" поет, музикант, командир відділення у 68-й бригаді ЗСУ Павло Вишебаба.

З його слів, лінія фронту майже не змінюється. Але ворог продовжує робити спроби прорватися. Наглшується, що це вже триває близько місяця.

"Вона (лінія фронту - Ред.) може варіюватися від дня на день, але здебільшого ми на Курахівському напрямку зберігаємо нашу фронтову лінію і вдається стримувати наступ. Моя 68-ма бригада та інші сусідні бригади поруч і ми героїчно захищаємо свою землю. Те, що лінія фронту не змінюється, це, повірте, не означає, що ворог не робить постійні спроби її прорвати", - наголосив Павло Вишебаба.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччинм дуже напружена. Сирський каже, що країна-агресорка кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

Читайте також:

Знищення літака в Білорусі, атака "Шахедами", успіхи української ППО | Юрій Ігнат

Знищення літака в Білорусі, атака "Шахедами", успіхи української ППО | Юрій Ігнат

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
444
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація