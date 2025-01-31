Військовий розповів про тактику російських загарбників у Торецьку

Наразі найбільш активні бої відбуваються не в самому місті, а на території промислової зони.

Російські загарбники у Торецьку наступають там, де їм вдається накопичити сили, оскільки у щільній міській забудові немає лінії фронту як такої.

Про це в етері Еспресо розповів пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

Він заявив, що наразі найбільш активні бої відбуваються не в самому місті, а на території промислової зони селища Кримське.

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Ворог там намагається накопичуватися у будинках і потім йти на штурми. 29 січня, підрозділ спецбатальйону "Шквал" робив у тій зоні зачистку, вибивши звідти противника. Однак у міській забудові лінії фронту як такої не існує, тобто де загарбникам вдалося накопичитися, чи то у підвалах, чи десь ще, там вони й роблять спроби далі кудись проходити", - розповів Алхімов.

Військовий додав, що у міській забудові відбувається маневрова війна, але українським військовим вдається вибивати ворога щодня, що унеможливлює його подальше просування.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями російські загарбники на Донбасі готуються захопити Торецьк.

Ми раніше інформували, що в Торецьку точаться важкі міські бої, складність яких полягає в тому, що Силам оборони України важко відслідковувати місце перебування ворога.

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