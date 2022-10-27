Військовий розповів, що "кадирівці" бояться потрапити на передову і відправляють замість себе "мобіків"

"Кадирівці" звикли відправляти на передову "мобиків", щоб самим не загинути на війні в Україні

Так звані "елітні" війська Кадирова не прагнуть на передову, щоб загинути в бою з українськими військовими. Замість себе вони відправляють туди мобілізованих.

Про це в ефірі Апостроф ТV заявив боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко.

Він розповів, що нещодавно його побратими взяли в полон кілька "кадирівців", у яких була хороша екіпіровка, але не було мотивації воювати.

Лисенко заявив, що не вважає їх серйозними воїнами, оскільки у полонених немає мотивації вмирати за Путіна або Кадирова. За словами військового, "кадирівці "були впевнені, що в Україні їх чекає "легка прогулянка" або їх відправлять в загороджувальні загони, щоб стріляти у "мобиків", які відступають.

"Також у нас попадають в полон і "чмобіки", вони самі масово здаються. По ним видно, що вони не те, що не вправні воїни, вони взагалі ніякі воїни. Ми їх збираємо до куп, відправляємо в СБУ і на цьому все закінчується", — сказав Лисенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське керівництво вирішило змінити тактику вербування ув'язнених на війну проти України.

Також ми повідомляли, що у Харкові затримали коригувальника вогню, який був фанатом "кадирівців".

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