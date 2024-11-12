Військовий розповів що відбувається на напрямку Кремінної

Російські війська продовжує активно діяти на напрямку Кремінної, основні цілі — Торське та Терни.

Про це повідомив мер Генічеська та доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Сьогодні, завдяки гарній роботі розвідки, в Кремінній вдалося знищити 2 з 4-х одиниць техніки з десантом, які висувалися штурмувати наші позиції", - написав він.

Нагадаємо, раніше військовий 12-ї бригади НГУ Сергій Можаровський поділився в інтерв'ю TSN.UA, що в полоні йому допомогла віра в своє кохання, на відміну від інших, для яких важливою була віра в Бога.

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