Військовий розповів, в чому полягає перевага росіян на полі бою: що він сказав

Такі дрони росіяни використовують для ударів по українських позиціях, і їхня ефективність на полі бою робить їх пріоритетною загрозою.

Російські окупанти активно використовують дрони на оптоволокні, які складно виявити та нейтралізувати. Ці БПЛА не піддаються впливу систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), що ускладнює їхню знешкодження.

Про це розповів офіцер бригади “Рубіж” НГУ Володимир Черняк для 24 каналу.

За йогословами, росіяни застосовують безпілотники нового типу, які значно ускладнюють роботу української ППО.

“Сильною стороною противника зараз є використання дронів, зокрема, на оптоволокні та нічних БПЛА”, – зазначив він.

Ці дрони мають низку переваг:

Вони не передають радіосигнал, тому їх неможливо заглушити або перехопити.

Втрата зв’язку через перепади висот чи перешкоди (густий ліс, забудови) для них не критична.

Оскільки керування відбувається через оптоволоконний кабель, оператор залишається непомітним.

Українські військові зараз працюють над новими концептуальними методами боротьби з такими безпілотниками. Через їхні особливості традиційні системи РЕБ малоефективні, тому необхідні інші підходи до їхнього знешкодження.

Нагадаємо, російські військові вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених у селі Козача Локня Курської області.

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