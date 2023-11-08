Військовий розповів, як погода та тактика росіян впливають на ситуацію в районі Бахмута

На ситуацію впливає тактика росіян, які кидають нові сили в атаку, не рахуючись з втратами.

На військову обстановку в районі Бахмута може впливати погода, а також зміна тактики російських загарбників.

Про це в етері телемарафону заявив заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Сухопутних військ України Родіон Кудряшов.

"Противник намагається застосовувати всі свої переваги, у тому числі з засобів артилерійського озброєння, наносити ураження по всьому передньому краю. Але ситуація в цілому абсолютно контрольована Збройними силами України. Темп на передньому країн міняється у зв’язку з очевидними змінами погодних умов. Ситуація зараз трішечки на полі бою змінюється. В першу чергу зараз іде зміна кліматичних умов. Є певне пониження в температурі. Також є певні осадки, які змінюють тактику поведінки на передньому краї. А саме: застосування техніки є ускладненим, застосування спостереження с повітря — з певними ускладненнями. І зараз дуже багато працює безпосередньо піхота, яка виконує бойові задачі щодо стійкої оборони і штурмових дій", - заявив Кудряшов.

Крім того, за словами військового, на ситуацію впливає тактика росіян, які кидають нові сили в атаку, не рахуючись з втратами.

"Це є їх перевагою, тобто – нескінченний мобресурс. Вони звісно еволюціонують, по-іншому застосовують свою піхоту, але в цілому ситуація не змінюється саме в управлінні противником свого війська. Росіяни швидше підводять підготовку особового складу. Також застосовують техніку у комбінації з цим особовим складом. Тому в цілому вони прогресують, але це не значить, що вони на іншому етапі", - заявив Кудряшов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти намагались штурмувати позиції українських оборонців поблизу Богданівки, Хромового та Південного на Бахмутському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що армія Росії намагається змінити тактику на Бахмутському напрямку через численні невдачі.

Читайте також: