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Військовий розповів, як відрізнити бійців КНДР від росіян на полі бою

Військовий розповів, як відрізнити бійців КНДР від росіян на полі бою

Солдати з Північної Кореї / Фото: press-centr.com

Північнокорейські військові не припиняють рух навіть під вогнем та атаками FPV-дронів.

Військові Північної Кореї продовжують наступ, навіть коли на них відкривають вогонь і атакують FPV-дрони, що відрізняє їх від бійців ЗС РФ.

Про це розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95 бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, майор Антон Захарчук у етері телемарафону.

"Коли рухаються північнокорейські військові і ми завдаємо вогневого ураження — вони продовжують рух. Був випадок, коли в першого залітає FPV- дрон, а решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Російські військові навпаки, якщо по ним наноситься вогньове ураження, зазвичай рухаються на відкат", — розповів військовий.

За його словами, після бою, завдавши втрат противнику, провели розвідку та виявили пораненого військового з КНДР поблизу своїх позицій, якого взяли в полон і надали медичну допомогу.

Військовий виявився з КНДР, був поранений. Його евакуювали з поля бою та надали медичну допомогу", — сказав він.

Захарчук сказав, що північнокорейських воїнів ЗС РФ зазвичай використовують для піших штурмів, а росіяни виконують роль груп закріплень або посилення.

Нагадаємо, що вчора, 11 січня, ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

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