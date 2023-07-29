Військовий розповів, як загарбники готувались до теракту в Оленівці

Коли українські військовослужбовці перебували в окупованій Оленівці, де російські загарбники влаштували теракт, то ставлення до них було гіршим від місцевих колаборантів.

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Про це в етері телемарафону розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Пугач", який був в Оленівці.

"Ставлення росіян і "ДНР/ЛНР" відрізнялося. "ДНР/ЛНР" мали якусь особисту кривду і більше сміялися. Сама Оленівка — це була дитяча колонія... коли ще територія не була окупована. Там було дуже мало місця для того контингенту, котрий туди завезли. Вона була фізично не розрахована на таку кількість людей. Не розрахована як в плані харчування — вони просто не могли фізично забезпечити харчування на більше ніж 3 тисячі військовослужбовців, що були там в полоні. Ну, і санітарні норми теж бажали кращого", - сказав він.

Крім того, військовий розповів про приміщення, в якому російські загарбники влаштували теракт.

"Просто промзона в дитячій колонії, там з залізом працювали. Це просто ангарне приміщення, котре було вичищено від бруду. Посередині стояв великий станок для обробки металевих виробів і 200 ліжок. На подвір’ї був один туалет і один душ, котрий ми попросили — нам його зробили. На 193 полонених. А що відрізнялося, то охорона, котра дивилася за нами за периметром — у неї був окопаний бруствер в нашу сторону, ніби ми по них будемо відкривати вогонь. Ми там були більше доби, не виявили там чогось такого, підготовки до вибуху… Передчуття, що щось трапилось, у мене особисто не було. Але це дивно заганяти саме 200-і "азовців" (193 бо 7 чоловік забрали за півдня до вибуху) в одне приміщення, не обладнане ніяк, і просто казати "ну, ви тут побудьте, а ми там будемо робити ремонт", - розповів військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух у виправній колонії Оленівки на Донеччині 2022 року, де загарбники утримували українських військовополонених, був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

Крім того, ми раніше інформували, що Служба безпеки зібрала докази на екскерівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.

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