Військовий розповів, як зміниться ситуація на фронті, якщо знизити мобілізаційний вік до 45 років

Зниження мобілізаційного віку до 45 років призведе до того, що в штурмових підрозділах не буде старших військових, а на фронт потраплять ті, хто раніше ухилявся від служби.

Таку думку висловив мер Генічеська та доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Якщо мобілізаційний вік знизити до 45, не знижуючи нижній поріг, то зміниться декілька факторів: - зникнуть діди зі штурмових підрозділів, підуть воювати ті, хто вже заплатив, щоб не воювати", - написав він.

За його словами, замість того, щоб допомагати справжнім інвалідам війни, країна витрачає гроші на тих, хто купив собі інвалідність, а всі розмови про відсутність бажаючих воювати можна звести до того, що всі, хто міг, вже заплатили, щоб уникнути служби.

"Плакати хочеться коли приїжджаєш в учебку, а там стоять мужики мінімум віку твого батька, а відправляють їх туди своїми наказами «поважні генерали», які не знають з чого автомат складається", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад. За словами народної депутатки, в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.

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