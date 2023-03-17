Військовий розповів, які два типи російських ракет є найнебезпечнішими для України

Найнебезпечнішими для України на сьогодні залишається балістична Х-47М2 "Кинджал".

Про це розповів командир зенітного ракетного дивізіону С-300 Олександр в інтерв'ю "ВВС News Україна".

За його словами, після "Кинджалів" загрозу для України становлять ракети - Х-22.

"Такими ракетами в жодному разі не можна стріляти по містах. Х-22 задумувалися для знищення авіаносців. А вони зараз по нас б’ють, по містах б'ють, це просто дикунство. Наші радари ППО також не можуть їх виявляти. Їх можуть виявляти радіотехнічні війська", - пояснив командир зенітного ракетного дивізіону С-300.

Крім цього, суттєво розвантажити нашу ППО могли б літаки F-16, адже вони можуть працювати й проти крилатих ракет, БПЛА, і на лінії фронту по наземних цілях ворога.

Нагадаємо, Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги. Увійшли до нього снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ, генератори та намети.

Водночас у Пекіні бачать помилки, які постійно робить російський диктатор Володимир Путін, та не будуть його підтримувати зброєю.

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