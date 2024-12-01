Військовий розповів, за яких умов громадяни могли уникнути "бусифікації"

Держава робить усе можливе, щоб повернути мобілізацію в бік справедливості.
Ніякої "бусифікації" не було б, якби громадяни дотримувалися закону.
Таку думку висловив офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич в етері Еспресо.
"Тобто своєчасне оновлення даних, похід до ТЦК і все те, про що йдеться в законі про мобілізацію. Утім, цього не відбувається. Тому в нас є "бусифікація" порушників закону про мобілізацію", – зазначив Дуткевич.
Він додав, що мобілізація є складним процесом. Проте рекрутингові центри здатні підібрати оптимальні посаду та підрозділ для рекрута, які відповідатимуть його навичкам і знанням.
Якщо людина приходить у рекрутинговий центр і має певний багаж знань, який можна застосувати на війні, то отримає саме ту посаду, яка найкраще їй підходить.
"Система рекрутингу, яка в нас запроваджується, дає можливість людині самій визначати свою долю. Я не кажу, що це 100% так, бо різні чинники можуть вплинути на потрапляння рекрута в той чи інший підрозділ і посади - це війна", – підсумував офіцер.
Нагадаємо, мобілізовувати 18-річних поки нема потреби, бо не можна відправити на фронт всю націю.
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