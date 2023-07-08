Військовий розповів, завдяки чому ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, попри чисельну перевагу ворога

Він зазначив, що на полі бою воює не техніка чи зброя, а колективи.

Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, попри чисельну перевагу ворога.

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Про це в етері телемарафону заявив Герой України, командир розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Ігор Дикун.

Військовий зазначив, що на полі бою воює не техніка чи зброя, а колективи. Саме завдяки злагодженим діям вдається досягати успіху.

"Воює не зброя, воює не техніка, воюють колективи. Там, де є колектив, там і буде успіх, там буде просування... В реальності, за останні шість місяців на Бахмутському напряму у нас є просування там, де перевага противника один до п’яти, один до семи в кількості. Саме використовуючи тактику малих груп, саме за рахунок колективів... і досягається успіх", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. І продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що українські захисники відбили атаки противника на Бахмутському напрямку та продовжують наступальні дії на півдні та півночі Бахмута.

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