Переговори між Україною та Росією: що на них впливатиме та коли можна очікувати завершення

На переговорний процес між Україною та Росією впливатиме ситуація на фронті, в тилу і так далі. Імовірно, завершення перемовин очікується наприкінці 2025 року.

Про це в ефірі "Новини.Live" сказав військовий ЗСУ.

Росіяни хотітимуть диктувати власні умови

Ворог повільно просувається на Донеччині, але він виснажений. Окупанти намагаються тиснути, щоб на переговорах диктувати умови. Наприклад, аби ми віддали 4 області, які Росія вважає своїми за конституцією. Натомість ЗСУ готують контрудари, контрнаступи, повертають ініціативу.

Як наголосив Сазонов, слід розуміти, що перемовини не будуть швидкими. Сторони не сядуть за стіл і до вечора не скажуть нам: "Фініш". Перемовини будуть тривати довго, важко. На це впливатимуть одразу декілька факторів: ситуація з партнерами, ситуація у світі, ситуація на фронті, ситуація в економіці, ситуація в тилу.

"Ми воюємо, стримуємо ворога. Суто в обороні війну не виграти, тому готуємо контрудари, контрнаступи, щоб перехоплювати ініціативу. Б'ємо по ворожих об'єктах, по НПЗ, нафтобазах, підприємствах", — зауважив військовий.

У свою чергу, ворог також завдає ударів по українських містах, щоб деморалізувати людей. Він безперервно атакує об'єкти енергетики, намагаючись занурили Україну у темряву. Але у нього нічого не виходить.

"Зараз стартові позиції не мають жодного відношення до позицій, які будуть наприкінці перемовин. Я вважаю, що це всетаки кінець 2025 року", — підсумував Сазонов.

Нагадаємо, США не будуть вести переговори про Україну без самої України. Ба більше, попри всі інформаційні конфлікти між Сполученими Штатами та ЄС синхронізація позицій щодо Східної Європи, і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною.

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