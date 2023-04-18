Військовий та поет Олег Вишебаба розлучився з дружиною: "Історія нашої родини закінчилась у 2022-му"

Військовий наголосив, що не хоче розкривати деталі розлучення.
Павло Вишебаба, український військовий, письменник та музикант Павло зроби гучне зізнання. Він розповів, що розлучився з дружиною.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережах.
Він зауважив, що його прихильники могли про це здогадатися ще раніше. Нині він вирішив публічно підтвердити інформацію про розрив стосунків.
"Я розлучений. Для друзів і уважних читачів моєї збірки віршів це давно не секрет. Та схоже про це треба зробити окремий допис, щоб не відповідати на це питання знову й знову. Я розлучений, історія нашої родини закінчилась у 2022-му, поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни", - написав поет в Instagram.
Попри це, військовий наголосив, що не хоче розкривати деталі. Утім, зазначив, що ці стосунки для нього уже давно позаду.
"Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі – це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду, життя продовжується", - наголосив Вишебаба.
Зазначимо, Павло Вишебаба поет, музикант, екоактивіст та командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. У 2022 році видав збірку "Тільки не пиши мені про війну".
Раніше військовий пояснив, чому потрібно роздавати повістки на вулиці.
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