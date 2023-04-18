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Військовий та поет Олег Вишебаба розлучився з дружиною: "Історія нашої родини закінчилась у 2022-му"

Військовий та поет Олег Вишебаба розлучився з дружиною: "Історія нашої родини закінчилась у 2022-му"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
2865
Час на прочитання
1 хв
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Військовий та поет Олег Вишебаба розлучився з дружиною: "Історія нашої родини закінчилась у 2022-му"

Фото: Фото з соціальних мереж

Військовий наголосив, що не хоче розкривати деталі розлучення.

Павло Вишебаба, український військовий, письменник та музикант Павло зроби гучне зізнання. Він розповів, що розлучився з дружиною.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережах.

Він зауважив, що його прихильники могли про це здогадатися ще раніше. Нині він вирішив публічно підтвердити інформацію про розрив стосунків.

"Я розлучений. Для друзів і уважних читачів моєї збірки віршів це давно не секрет. Та схоже про це треба зробити окремий допис, щоб не відповідати на це питання знову й знову. Я розлучений, історія нашої родини закінчилась у 2022-му, поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни", - написав поет в Instagram.

Попри це, військовий наголосив, що не хоче розкривати деталі. Утім, зазначив, що ці стосунки для нього уже давно позаду.

"Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі – це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду, життя продовжується", - наголосив Вишебаба.

Зазначимо, Павло Вишебаба поет, музикант, екоактивіст та командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша. У 2022 році видав збірку "Тільки не пиши мені про війну".

Раніше військовий пояснив, чому потрібно роздавати повістки на вулиці.

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Дата публікації
Перегляди
2865
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