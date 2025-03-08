Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий Третьої штурмової відверто розповів, як воюють колишні ув’язнені

Військовий Третьої штурмової відверто розповів, як воюють колишні ув’язнені

Бійці ЗСУ на війні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Український командир відзначив щирий патріотизм людей, які прийшли в армію з в'язниці.

Добровольці, які прийшли в армію з місць позбавлення волі, у більшості проявили себе максимально позитивно.

Про це повідомив командир 1-ї роти 2 ШБ 3 ОШБр з позивним "Мося" в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин.

“Я всіма максимально задоволений. Багато з них по-щирому дуже патріотично налаштовані”, - відзначив він.

При цьому військовий Третьої штурмової зауважив, що у його бригаді колишні засуджені не воюють окремим підрозділом.

“У бригадах сформувалися окремі батальйони, які називаються “Шквал” і вони окремо собі воюють. Ми зробили по-іншому. У нас юридично так само існує батальйон “Шквал”, але всі ці люди [тобто колишні засуджені] прикомандировані до звичайних піхотних батальйонів. Вони живуть в таких самих умовах, як ми, тренуються разом з нами, воюють з нами”, - пояснив “Мося”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "“ЦІ РОЗМОВИ ЛИШЕ ШКОДЯТЬ”! Військовий - про переговори, заяви Трампа і кінець війни"

Нагадаємо, мобілізація в Україні в основному відбувається через територіальні центри комплектування, однак дедалі більше військовослужбовців долучаються до ЗСУ через рекрутинг.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація