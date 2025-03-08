Військовий Третьої штурмової відверто розповів, як воюють колишні ув’язнені

Український командир відзначив щирий патріотизм людей, які прийшли в армію з в'язниці.

Добровольці, які прийшли в армію з місць позбавлення волі, у більшості проявили себе максимально позитивно.

Про це повідомив командир 1-ї роти 2 ШБ 3 ОШБр з позивним "Мося" в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин.

“Я всіма максимально задоволений. Багато з них по-щирому дуже патріотично налаштовані”, - відзначив він.

При цьому військовий Третьої штурмової зауважив, що у його бригаді колишні засуджені не воюють окремим підрозділом.

“У бригадах сформувалися окремі батальйони, які називаються “Шквал” і вони окремо собі воюють. Ми зробили по-іншому. У нас юридично так само існує батальйон “Шквал”, але всі ці люди [тобто колишні засуджені] прикомандировані до звичайних піхотних батальйонів. Вони живуть в таких самих умовах, як ми, тренуються разом з нами, воюють з нами”, - пояснив “Мося”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "“ЦІ РОЗМОВИ ЛИШЕ ШКОДЯТЬ”! Військовий - про переговори, заяви Трампа і кінець війни"

Нагадаємо, мобілізація в Україні в основному відбувається через територіальні центри комплектування, однак дедалі більше військовослужбовців долучаються до ЗСУ через рекрутинг.

Читайте також: