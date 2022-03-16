Військовий у сьомому поколінні командир "Гром" зі своїм підрозділом нищить і забирає техніку ворога

Він лише 9 місяців тому був курсантом

Нацгвардієць із позивним «Гром», вже має цілу колекцію спалених і вцілілих фронтових трофеїв, що навіз в Україну ворог.

Про це йдеться в ТСН.

«Вже два танки – Т-72 і Т-80 БВМ, а ще МТЛБ – одну одиницю. А ще підібрали дві зенітні установки ЗУ-23-2», - розказує він.

Тепер усе разом з покинутими боєприпасами, автоматами, магазинами, повними набоїв використовує підрозділ «Грома».

Він командир у свої 21, хоч ще 9 місяців тому був курсантом. Так само як і для більшості українців – це його перша війна. І свій перший бій, коли противник під Харковом пішов у наступ, він ніколи не забуде. Поруч був тато, військовий у відставці.

«Я залишився на позиції разом зі своїм водієм бронеавтомобіля та чотирма бійцями строкової служби. А також на позиції був мій батько. Він прикривав нашу групу, щоб ми зайшли в тил противника та дали їм жорсткої відсічі», - розповідає боєць.

Після бою «Гром» дізнався, що батько загинув. І ще з більшим запалом почав знищувати і колекціонувати ворожу техніку. На чорній землі, що виступає з-під талого снігу у полі – ледь можна розгледіти спалену техніку окупанта.

«Ми спалили їхню техніку – МТЛБ, 2 Гради і підвозку снарядів», - каже «Гром»

ТСН розповіла історію нацгвардійця "Грома", що колекціонує російські трофеї

У «Грома» всі по чоловічій лінії такі. Пра-прадіди ще за часів Речі Посполитої воювали. Він – сьоме покоління. І дуже хоче його продовження. Мріє, що вже в мирній Україні.

Але поки весь час повторює: «Не хвилюйтесь, ми гарно захищені». Спокійно киваючи, на дбайливо складені поруч Джевеліни та Нлоу.

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